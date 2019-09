© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non sono abbattuto". Raggiunto in patria, Marc Roca, centrocampista spagnolo dell'Espanyol, commenta così il mancato passaggio al Bayern Monaco in estate: "In realtà non ho mai trattato con altri club. Non mi dispiace, qui ho persone a cui pensare, e posso concentrarmi sul mio lavoro quotidiano". Il secondo club di Barcellona, forte dei 40 milioni di euro previsti dalla clausola risolutiva, ha rispedito al mittente le offerte del Bayern, fermo a 18 milioni.