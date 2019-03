Euro 2020, la Finlandia si riscatta: 2-0 all'Armenia, aggancio all'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pronto riscatto per la Finlandia dopo il ko contro l'Italia di tre giorni fa: la formazione di Kanerva ha battuto a domicilio l'Armenia 2-0 nella prima gara di oggi delle qualificazioni per Euro 2000. Subito raggiunti dunque gli azzurri in classifica, grazie alle reti siglate da Jensen e Soiri, uno per tempo. Per l'Armenia quindi due sconfitte in altrettante partite.