Europa League, Giroud sale al comando della classifica marcatori

Con la tripletta realizzata contro la Dinamo Kiev, Olivier Giroud sale in testa alla classifica dei marcatori di Europa League con 9 reti. Scavalcato Munas Dabbur del Salisburgo, in gol contro il Napoli e che chiude la sua esperienza in Europa League con gli austriaci con 8 reti. Lo aspetta il Siviglia di Ben Yedder, anch'egli a 8 marcature. A 7 sale Luka Jovic dell'Eintracht Francoforte.