Europa League, Gruppo G: quattro squadre a tre punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Regna il perfetto equilibrio nel gruppo G dopo due giornate. Lo Young Boys ha vinto in rimonta contro i Rangers, mentre il Feyenoord ha rifilato 2 reti al Porto. In virtù di questi risultati, tutte le squadre hanno 3 punti in classifica dopo le prime due gare del girone

Young Boys-Rangers 2-1 [44' Morelos (R). 50' Assale (Y), 90+3' Fassnacht (Y)]

Feyenoord-FC Porto 2-0 [49' Toornstra, 80' Karsdorp]

Classifica

Young Boys 3

Porto 3

Feyenoord 3

Rangers 3