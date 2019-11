Europa League, Gruppo H: Goleada Espanyol, primo punto per il CSKA

© foto di Alterphotos/Image Sport

Goleada dell'Espanyol contro il Ludogorets, finisce 6-0 in favore degli spagnoli, con i bulgari che hanno giocato in 9 uomini per gran parte della partita. L'Espanyol, con 10 punti, è ad un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Ultimo il CSKA Mosca, che trova il primo punto del suo girone dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Ferencvaros.

Risultati

Espanyol-Ludogorets 6-0 [4' Melendo, 19' Marmol, 36' rig. Vargas, 52' Campuzano. 73' Pedrosa, 76' Ferreyra.]

Ferencvaros-CSKA Mosca 0-0

Classifica

Espanyol 10

Ludogorets 6

Ferencvaros 5

CSKA Mosca 1