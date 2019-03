Non solo Salisburgo-Napoli. Si stanno disputando altri due match validi per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Tutto facile per il Chelsea di Sarri: dopo il 3-0 di Stamford Bridge, ipoteca la qualificazione grazie alla rete realizzata dopo cinque minuti da Olivier Giroud, che poi si ripete al 33', prima del tris firmato da Alonso. Tutto ancora in bilico, invece, tra Krasnodar e Valencia, ferme sullo 0-0 dopo il 2-1 per gli spagnoli della gara d'andata.

Dinamo Kiev-Chelsea 0-3: 5' e 33' Giroud, 47' p.t. Alonso

Krasnodar-Valencia 0-0:

Salisburgo-Napoli 1-1: 14' Milik, 25' Dabbur (S)