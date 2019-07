Europa League, Secondo Turno: ok le favorite. Non bene le olandesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo il Torino: questa sera erano infatti in programma molte altre partite nell'andata del Secondo Turno di Qualificazione alla prossima Europa League. Tra le varie, si segnalano soprattutto i risultati delle squadre che rappresentano i migliori campionati europei: l'Eintracht vince in Estonia con qualche fatica, così come lo Strasburgo che va sotto ma ribalta il Maccabi Haifa. Più sul velluto invece il lavoro per Wolves ed Espanyol. Bene anche i Rangers e il FCSB, ma soprattutto il Genk che travolge sotto sei reti il Viitorul di Hagi, mentre non indimenticabili le prove delle olandesi: deludenti pari interni di Utrecht e AZ Alkmaar rispettivamente con Zrinjski e Hacken. Due avversarie non proprio irresistibili.

Pyunik (Arm) - Jablonec (Cze) 2-1

Ventspils (Lat) - Gzira (Mlt) 4-0

Gabala (Aze) - Dinamo Tbilisi (Geo) 0-2

AEK Larnaca (Cyp) - Levski Sofia (Bul) 3-0

Partizani Tirana (Alb) - Sheriff Tiraspol (Mda) 0-1

Utrecht (Ned) - Zrinjski Mostar (Bih) 1-1

Chikhura (Geo) - Aberdeen (Sco) 1-1

Honved (Hun) - Universitatea Craiova (Rou) 0-0

Alashkert (Arm) - FCSB (Rou) 0-3

Arsenal Tula (Rus) - Neftci Baku (Aze) 0-1

Flora Tallinn (Est) - Eintracht Francoforte (Ger) 1-2

Haugesund (Nor) - Sturm Graz (Aut) 2-0

Lechia Gdansk (Pol) - Brondby (Den) 2-1

Mlada Boleslav (Cze) - Ordabasy (Kaz) 1-1

Molde (Nor) - Cukaricki (Srb) 0-0

Shakhter Soligorsk (Blr) - Esbjerg (Den) 2-0

Yeni Malatyaspor (Tur) - Olimpija Lubiana (Slo) 2-2

Connah's Quay (Wal) - Partizan (Srb) 0-1

CSKA Sofia (Bul) - Osijek (Cro) 1-0

Hapoel Beer-Sheva (Isr) - Kairat Almaty (Kaz) 2-0

Lokomotiv Plovdiv (Bul) - Spartak Trnava (Svk) 2-0

MOL Fehervar (Hun) - Vaduz (Lie) 1-0

Norrkoping (Swe) - FK Liepaja (Lat) 2-0

Piast (Pol) - Riga FC (Lat) 3-2

Lucerna (Sui) - Klaksvik (Fai) 1-0

AZ Alkmaar (Ned) - Hacken (Swe) 0-0

Aris Salonicco (Gre) - AEL Limassol (Cyp) 0-0

Dunajska Streda (Svk) - Atromitos (Gre) 1-2

Gent (Bel) - Viitorul Constanta (Rou) 6-3

Jeunesse Esch (Lux) - Vitoria Guimaraes (Por) 0-1

Buducnost (Mne) - Zorya Luhansk (Ukr) 1-3

Domzale (Slo) - Malmo (Swe) 2-2

Rangers (Sco) - Progres Niedercorn (Lux) 2-0

RC Strasburgo (Fra) - Maccabi Haifa (Isr) 3-1

Wolverhampton (Eng) - Crusaders (Nir) 2-0

Espanyol (Esp) - Stjarnan (Ice) 4-0

Legia Varsavia (Pol) - KuPS (Fin) 1-0

Shamrock Rovers (Irl) - Apollon Limassol (Cyp) 2-1

Torino (Ita) - Debrecen (Hun) 3-0

Valur (Ice) - Ludogorets (Bul) 1-1