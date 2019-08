Europa League secondo turno: qualificate Torino e AZ Alkmaar

Si chiude la prima parte dei preliminari di Europa League, con i primi verdetti e le squadre qualificate al terzo turno di qualificazione. Nel pomeriggio l’Astana ha trovato il passaggio del turno con il 4-1 al Santa Coloma, i granata hanno vinto con lo stesso punteggio in casa del Debrecen. Trionfa anche l’AZ Alkmaar con un netto 3-0 contro l’Hacken, dopo il pareggio per 0-0 nella sfida di andata. Si qualifica il Gent nonostante la sconfitta per 2-1 nel match contro il Viitorul.

Ecco i primi risultati (in grassetto le squadre qualificate):

FC Astana-FC Santa Coloma 4-1

Ordabasaky-Mlada Boleslav 2-3

Kairat-H.Beer Sheva 1-1

Viitorul-Gent 2-1

Zorya-Buducnost 1-0

Kups-Legia Varsavia 0-0

Riga FC-Piast 2-1

Hacken-AZ Alkmaar 0-3

Debrecen-Torino 1-4

Levski-AEK Larnaca 0-4