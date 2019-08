Europa League, terzo turno: avanzano Vitoria Guimaraes e Legia Varsavia

© foto di Newspix/Image Sport

Tre le partite del terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League in programma oggi. Compito abbastanza facile sia per il Vitoria Guimaraes che per il Legia, anche se i polacchi venivano da un pareggio interno senza reti. Ribalta la situazione dell'andata l'Ararat-Armenia. Di seguito i risultati, in grassetto le squadre qualificate, in parentesi il punteggio aggregato.

Atromitos (Gre) - Legia (Pol) 0-2 (0-2)

Vitoria Guimaraes (Por) - Ventspils (Lat) 6-0 (9-0)

Saburtalo Tbilisi (Geo) - Ararat-Armenia (Arm) 0-2 (2-3)