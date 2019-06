© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Romania travolge l'Inghilterra nell'Europeo Under 21. Al Manuzzi di Cesena succede tutto nel finale: la sblocca l'attaccante del Palermo Puscas su rigore (76'), risponde Gray (79'), segna il figlio d'arte Ianis Hagi (85') e risponde ancora Abraham (87'). Partita finita sul 2-2? Nient'affatto, perché una doppietta di Coman (89' e 93') cambia ancora il risultato finale addirittura nel recupero. Grazie a questa vittoria la Romania del portiere nerazzurro Radu si porta a punteggio pieno in classifica, sola al comando in attesa del risultato di Francia-Croazia (stasera) e a un passo dalla semifinale. Inghilterra, invece, a zero punti ed eliminata dopo due gare. La corsa dell'Italia si complica non poco.