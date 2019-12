Eurorivali - Atalanta, la Dinamo vince l'anticipo in campionato. Ora il City

© foto di PhotoViews

Successo della Dinamo Zagabria, eurorivale dell'Atalanta, nell'anticipo del 18° turno del campionato croato: 1-0 contro il Varazdin che la porta a +10 sull'Hajduk Spalato. Decide un gol di Gavranovic al 77'. Dinamo che in Champions League ha un punto sui nerazzaurri ed è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale: prossima sfida mercoledì al "Maksimir" contro il Manchester City già qualificato come primo in classifica.