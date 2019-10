Eurorivali - Lokomotiv, vittoria sul campo del Grozny. In gol Joao Mario

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria in trasferta nella Russian Premier League per la Lokomotiv Mosca, prossimo avversario della Juventus nella fase a gironi di Champions League. Il club della capitale si è imposto per 2-0 sul campo dell'Akhmat Grozny. Di Kolomeytsev e dell'ex Inter Joao Mario le reti del match.

Con i tre punti di questa sera la Lokomotiv è salita al primo posto in solitaria in classifica con 29 punti, a +3 sul Krasnodar che scenderà in campo domenica contro la Dinamo Mosca.