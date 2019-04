Everton, anche il Barcellona su Richarlison: costa 50 milioni

Non solo il Liverpool sulle tracce di Richarlison, stella brasiliana dell'Everton. Secondo i media spagnoli, infatti, anche il Barcellona starebbe pensando al fantasista classe '97, 12 gol in 32 presenze di Premier con la maglia della seconda squadra della città sul Mersey. L'affare potrebbe andare in porto per una cifra attorno ai 50 milioni di euro, visti i buoni rapporti tra i due club.