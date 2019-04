© foto di Imago/Image Sport

Guai in Inghilterra per Jordan Pickford. Secondo quanto riferito dal Sun, il portiere dell'Everton nel weekend sarebbe stato coinvolto in una rissa in un pub di Sunderland, la città in cui è calcisticamente cresciuto. Il tabloid rende noto che vi sarebbe anche un video a testimoniare il coinvolgimento del portiere dell'Inghilterra, con l'Everton che a tal proposito ha diramato un comunicato: "Il club è stato informato di un presunto incidente riguardante uno dei nostri giocatori e stiamo indagando sull'argomento".