© foto di Federico De Luca

Marco Silva, manager dell'Everton, è intervenuto ai microfoni della BBC per analizzare la sconfitta contro il Leicester: "È un momento davvero duro per noi, non lo meritavamo affatto. Meritavamo di raccogliere qualcosa da questa partita. Non ho nulla da dire sull'atteggiamento e sull'impegno. Stavamo giocando contro una squadra in fiducia. Di tutte le loro partite in casa questo potrebbe essere stata la più dura. All'inizio del secondo tempo abbiamo iniziato nel migliore dei modi e abbiamo creato diverse occasioni per chiudere la partita, ma loro hanno un attaccante che in un attimo può cambiare tutto".