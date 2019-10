Fabregas: "Vedere quello che succede in Catalogna mi fa male"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La complicata situazione della Catalogna interessa anche chi ormai da tempo vive lontano da Barcellona e dintorni, ma lì ha lasciato un pezzo di cuore, oltre che la propria famiglia e amici. È il caso di Cesc Fabregas, centrocampista oggi al Monaco, che ha affrontato il tema in conferenza stampa: "Mi fa male per la mia terra, tutto il mondo sa che sono nato lì e per me vedere soffrire la mia gente, vedere quello che sta succedendo, sono immagini molto dolorose. Spero che tutto si risolva presto. Abbiamo subito una grande ingiustizia e ora chiediamo solo di poterci sedere, di poter parlare, di discutere. Non penso sia così difficile".