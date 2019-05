Fenerbahce, c'è l'interesse per Kalinic. La decisione spetta a mister Yanal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualche giorno fa avevamo raccontato dell'interesse dell'Atletico Madrid per Eljif Elmas , obiettivo di mercato anche dell'Inter. Nella trattativa per il centrocampista macedone, il club spagnolo sarebbe disposto a inserire anche l'esubero Nikola Kalinic, che sta vivendo una fase discendente della carriera dopo le esperienze non proprio entusiasmanti con le maglie di Milan e, appunto, Atletico Madrid.

Richiesta alta, decide il mister - Dalla Turchia arrivano conferme su questa indiscrezione. Il Fanatik, in particolare, riporta che la squadra turca starebbe seriamente pensando al croato per rinforzare il suo attacco, ma dovrebbe pagare 15 milioni. La decisione finale spetterà all'allenatore Ersun Yanal.