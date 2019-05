Fenerbahce, incontro con Raiola: proposto contratto annuale a Balotelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli a fine stagione dovrà lasciare l'Olympique Marsiglia. Le sue ottime prestazioni non sono bastate ai francesi per conquistare un passo per Champions o Europa League, pertanto non ci sono le basi per mantenere il suo ingaggio. Stando a quanto riferito da Global Tv, il futuro di Super Mario potrebbe essere in Turchia, al Fenerbahce. Il direttore sportivo Comolli, infatti, si sarebbe incontrato con Mino Raiola per imbastire la trattativa per chiudere un contratto annuale.