Fenomeno in Championship, il 16enne Bellingham obiettivo del Bayern

Il Bayern Monaco è sempre vigile sui giovani talenti del calcio europeo e avrebbe puntato un nuovo obiettivo: il club tedesco, secondo The Sun, ha messo nel mirino il 16enne attaccante del Birmingham, Jude Bellingham, considerato un potenziale fenomeno e autore di due reti in 4 presenze con la prima squadra in Championship.