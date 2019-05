Finale DFB-Pokal, le formazioni ufficiali di Lipsia-Bayern Monaco

© foto di Imago/Image Sport

Alle 20 andrà in scena l'ultimo evento del calcio tedesco: la finale di DFB-Pokal tra Lipsia e Bayern Monaco. La squadra di Rangnick scenderà in campo con la coppia d'attacco formata da Timo Werner e Pulsen mentre quella di Kovac risponde con Gnabry, Muller e Coman alle spalle di Lewandowski. Solo panchina per Ribery e Robben.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

RB LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg; Sabitzer, Adams, Kampl, Forsberg; Poulsen, Werner.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago, Martinez; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.