Finalmente il calcio europeo dopo Natale. Wolves, è la prima volta dal '72

Il pareggio per 3-3 del Wolverhampton sul campo del Braga di questa sera ha permesso ai Wolves di qualificarsi ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. Un risultato a suo modo storico per il club inglese visto che la squadra non arrivava a giocare una fase a eliminazione diretta di una coppa europea addirittura dal 1972. In quella stagione i Wolves giocarono e persero la finale di Coppa UEFA contro il Tottenham, poi solo eliminazioni prima di Natale.