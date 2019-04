Francia, risultato record in Ligue 2: undici gol in una sola partita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Surreale incontro in Ligue 2 questa sera: a Valenciennes è stato battuto il record di reti in un singolo incontro da quando nel 1993/94 è stato istituito il girone unico: Valenciennes-Beziers 5-6. Primo tempo terminato 3-2 per i padroni di casa che nella ripresa allungano fino al 5-3 a un quarto d'ora dalla fine. Dal 79' il clamoroso ribaltone ospite. Aboubakary Kanté, attaccante guineano del Beziers, si porta a casa il pallone e mantiene vive le speranze di salvezza dei suoi, attualmente penultimi a cinque giornate dalla fine, con tre punti in meno dalla zona playout.