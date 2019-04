© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank de Boer parla di Ajax-Juventus e in particolar modo di Matthijs de Ligt. Ecco le sue parole al Telegraph: "Per essere un giocatore da Ajax devi essere buono tecnicamente, saper leggere la partita ma soprattutto devi avere gli attributi. Devi essere forte mentalmente. Quando vedi De Ligt capisci che la sua cessione è quasi inevitabile. È un grande talento, può giocare in qualsiasi squadra e con qualunque modulo. Avrà una carriera brillante. Ma non è l'unico, vedo 3-4 giocatori che possono essere ceduti a una cifra per la quale l'Ajax difficilmente potrà resistere. L'Ajax crede da sempre nei giovani, dà loro le opportunità e questo è fondamentale. Nessuno può sapere quanto sia buono un calciatore se non gli si dà una chance in prima squadra".