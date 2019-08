Aaron Ramsey è stato convocato al ct del Galles Ryan Giggs per le partite contro Azerbaigian e Bielorussia in programma il 6 e 9 settembre. Tra i 26 giocatori chiamati anche la stella Gareth Bale e il nuovo acquisto del Lipsia Ethan Ampadu.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 CYHOEDDI CARFAN 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Here's the 26-man squad named to face Azerbaijan and Belarus next month 🇦🇿🇧🇾

