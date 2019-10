© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito i convocati di Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, in vista della trasferta di domani a Parma. Prima convocazione per Da Cunha, difensore di 19 anni. Out Favilli, problemi al bicipite femorale:

PORTIERI: Marchetti, Jandrei, Radu

DIFENSORI: Zapata, Barreca, Goldaniga, El Yamiq, Ghiglione, Ankersen, Da Cunha

CENTROCAMPISTI: Lerager, Jagiello, Schone, Radovanovic, Agudelo, Cassata, Pajac

ATTACCANTI: Sanabria, Kouamé, Pandev, Pinamonti