La Germania questa sera sarà impegnata in casa dell'Irlanda del Nord, una partita che diventa cruciale per il passaggio del girone di qualificazione ai prossimi Europei da parte della selezione tedesca. Chi non sta trovando troppo spazio in campo è Julian Brandt, giovane attaccante di proprietà del Borussia Dortmund. Al Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ha dichiarato: "Ovviamente non è la mia ambizione quella di entrare per giocare gli ultimi dieci minuti. È chiaro". Prima di proseguire sull'incontro di stasera: "Forse cambieremo modulo stasera, ma siamo ancora troppo lontani dal livello top. Anche se rimango fermamente convinto che diventeremo una buona squadra".