© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ilkay Gundogan lascia il ritiro della nazionale tedesca e fa ritorno a Manchester, così da tornare prima a disposizione del manager Guardiola. Ne danno comunicazione i profili ufficiali di comunicazione della nazionale di calcio della Germania: problemi influenzali (presumibilmente gastroenterite) per il centrocampista del Manchester City, che ha già lasciato il ritiro di Belfast e dunque non farà parte della trasferta in Irlanda del Nord da parte della Mannschaft.