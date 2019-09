Germania, Kimmich: "Ter Stegen-Neuer nulla di grave. Meglio Manuel"

© foto di Imago/Image Sport

Il giocatore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Joshua Kimmich è intervenuto sulla disputa tra Neuer e ter Stegen, che si contendono la porta della Germania: "Ciò che Marc ha detto non è nulla di grave. Ha detto soltanto di essere rimasto deluso di non aver giocato ed è chiaro che posso capirlo. Non ha mai attaccato Neuer in nessun momento. Ma per come sta parando Manuel non c'è dibattito su chi deve giocare", ha amesso Kimmich alla ZDF.