Giroud sbotta: "Al Chelsea gioco poco e non lo accetto. So quanto valgo"

Olivier Giroud sbotta: "Al Chelsea gioco poco e non lo accetto". L'esperto attaccante della Nazionale francese, intervistato da Le Pelerin, non ha nascosto la sua delusione per essere stato scalzato dal giovane Tammy Abraham nelle scelte di mister Lampard: "Non lo accetto. Sono sempre stato rispettoso e umile. Anche se non sono d'accordo con l'allenatore, non lo critico. Ma dentro di me non posso accettarlo, perché so quanto valgo in un campo", le parole del centravanti dei Blues e dei Bleus.