'Gladbach, T. Hazard parte per non meno di 40 milioni. Dortmund su di lui

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Borussia Monchengladbach fa il prezzo per Thorgan Hazard. Secondo quanto riporta SportBild, infatti, il direttore sportivo del club tedesco, Max Eberl, non avrebbe intenzione di scendere sotto i 40 milioni di euro per la cessione del cartellino del giocatore. Fratello minore di Eden (attaccante del Chelsea), l'ala belga in scadenza nel 2020 avrebbe manifestato l'intenzione di trasferirsi al Borussia Dortmund la prossima estate.