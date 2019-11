Gnabry, numeri da record in Germania. Come lui solo Gerd Muller

Serge Gnabry da record. L'attaccante del Bayern Monaco, 24 anni, sta viaggiando con la nazionale tedesca a una media spaventosa: 13 partite giocate, 13 reti segnate con due triplette all'attivo, ultima delle quali ieri sera contro l'Irlanda del Nord. Uno score con la Mannschaft che solamente un giocatore era riuscito a raggiungere in così poche partite: Gerd Muller.

È l'anno della consacrazione per l'attaccante, votato dai tifosi del Bayern come miglior giocatore della stagione 2018/19. I numeri di quest'anno confermano la sua crescita: solo oggi è stato nominato miglior giocatore del mese di ottobre in Bundesliga. I bavaresi ci avevano visto lungo, acquistandolo dal Werder Brema per soli 8 milioni. Briciole, rispetto a quanto può valere oggi. Difficile da stabilire, peraltro, dato che il giocatore non è sul mercato. "Le sue abilità sono invidiate dal resto della Bundesliga: velocità, tiro, dribbling. E può ancora migliorare" ha dichiarato il suo ex allenatore Niko Kovac.

Non sono stati dello stesso avviso all'Arsenal, che per primi avevano fiutato il potenziale, portandolo a soli 16 anni in Inghilterra per 100mila euro. Un percorso di crescita che non ha convinto i Gunners a puntarci seriamente, al punto dal cederlo quattro anni dopo al Werder Brema. Per 5 milioni. Da mangiarsi le mani.