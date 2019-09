Gracia: "Mi sorprende l'esonero dopo la miglior stagione del Watford"

Quella di Javi Gracia al Watford è stata la prima panchina di Premier League a saltare, dopo sole quattro giornate. Una decisione secca, sulla quale - per la prima volta dal momento dell'esonero - si esprime così l'allenatore spagnolo tramite una nota:

“A seguito dell'annuncio inaspettato della conclusione del mio contratto dopo appena quattro partita, voglio esprimere la mia sorpresa, visto che avevamo appena concluso la miglior stagione nella storia del Watford.

Rispetto la decisione e vorrei rassicurare a proposito dell'eccellente rapporto che ho con Gino Pozzo e Filippo Giraldi, e questo non cambierà nonostante la mia uscita a sorpresa dal club. Io sono grato alla società per avermi fatto allenare in Premier League, è stata un'esperienza incredibile, con momenti speciali come la finale di FA Cup.

Voglio ringraziare ogni singola persona che lavora al club, mi ha reso tutto più facile ogni giorno. La mia gratitudine e il mio amore al club per l'eternità. E infine, voglio ringraziare i tifosi per avermi dato sostegno dal all'ultimo primo giorno. Auguro a loro e ai giocatori del Watford il meglio”.