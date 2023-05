Sam Allardyce è il nuovo allenatore del Leeds. Sarà l'esperto tecnico (70 anni) a sostituire Javi Gracia, esonerato dopo i risultati disastrosi delle ultime partite, e a guidare la squadra fino alla fine del campionato. A quattro turni dalla fine, il club di Radrizzani è in piena lotta per non retrocedere e attualmente sarebbe salvo solo per differenza reti.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.

— Leeds United (@LUFC) May 3, 2023