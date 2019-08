Grealish, il "menagramo": 20 sconfitte consecutive in Premier League

È il giocatore di maggior qualità dell'Aston Villa, ma i suoi numeri sono a dir poco inquietanti: Jack Grealish, col ko nel weekend contro il Bournemouth al Villa Park, è arrivato a toccare il poco invidiabile record di 20 sconfitte consecutive in Premier League. Nessuno come lui, dall'avvento del torneo nel 1992. Ciò che impressiona è come questa cifra sia stata raggiunta in tre campionati: il centrocampista ne ha raccolte due nella stagione 2014/15, poi 16 nel 2015/16, che ha sancito la retrocessione dei villans, più le due in apertura in questa stagione.

Qualche vittoria nella sua carriera nel massimo campionato inglese c'è anche stata: l'ultima il 5 maggio 2015: 1-0 in casa contro il West Ham. 23 anni, Grealish è considerato come uno dei migliori talenti inglesi, tanto che il Tottenham era arrivato a offrire la stagione scorsa 30 milioni di euro: un'enormità considerato che il giocatore all'epoca militava in seconda divisione. Eppure il Villa ha detto no, venendo ripagata con un contributo importante per la promozione, grazie alle sue 6 reti e i suoi 6 assist. Prossimo turno Everton-Aston Villa: riuscirà il nostro a interrompere questo record?