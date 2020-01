Guardiola: "Non sottovalutare il Port Vale. Bilancio? Gioco ok, troppi ko"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha presentato in conferenza stampa la sfida di FA Cup in programma domani col Port Vale. Queste le sue dichiarazioni:

Arteta out?

"Ora è l'allenatore dell'Arsenal, abbiamo già sistemato la nostra routine di lavoro qui".

Bilancio della stagione?

"Il modo di giocare della squadra è più o meno lo stesso, abbiamo perso più gare di quante ci potessimo aspettare, ma dopo due anni di vittorie può succedere. I miei calciatori si sono espressi bene in campo".

La sfida col Port Vale?

"È una gara a eliminazione diretta, può succedere tutto. Noi prendiamo seriamente ogni competizione che affrontiamo".

Infortunati?

"Laporte si è allenato per 10-15 minuti con la squadra ieri così come oggi. Sta migliorando e settimana prossima rientrerà con ogni probabilità in gruppo. Ederson sta meglio dopo aver avuto un attacco influenzale, mentre Otamendi domani non ci sarà e tornerà fra qualche giorno".