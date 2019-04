© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola ha parlato a Sky Sports News in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo la sconfitta per 1-0 subita all'andata contro il Tottenham, il suo Manchester City cercherà di ribaltare la situazione per conquistare la semifinale: "L'unica cosa di cui aver paura è non partecipare alla prossima Champions League, ma sono abbastanza sicuro che ci saremo. Se dovessimo essere eliminati, saremo tristi per un paio di giorni, ma poi penseremo al campionato e alla FA Cup. Poi ci riproveremo, questo è sicuro. Ovviamente sono convinto che ci qualificheremo, anche se la competizione è difficile. Non mi aspettavo di chiudere i conti già a Londra; il risultato non è l'ideale, ma nemmeno disastroso. Siamo in grado di segnare e lo faremo".