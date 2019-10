Guardiola: "Poco spazio per Cancelo? È abituato a un calcio diverso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Cancelo è stato uno dei giocatori più pagati dell'ultima finestra di calciomercato. Il terzino portoghese, passato dalla Juventus al Manchester City per 65 milioni di euro, non ha però trovato molto spazio nell'11 titolare di Guardiola, che lo ha impiegato dal primo minuto solo contro Preston e Dinamo Zagabria, ma mai in Premier League. Una situazione che fa discutere, spiegata dallo stesso tecnico: "Ha fatto bene contro il Preston, abbiamo riguardato la partita insieme. Con la Dinamo si è ripetuto. Purtroppo è arrivato tardi, non ha fatto la preparazione e non conosce la maggior parte delle cose su cui abbiamo lavorato in passato. Quello che aveva fatto con le precedenti squadre è totalmente diverso rispetto a quello che gli chiedo io, quindi c'è voluto un po' di tempo. Adesso sta migliorando: con la palla si muove bene e non ho dubbi, senza palla sta cominciando a capire cosa fare".