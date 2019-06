Hazard: "Zidane è sempre stato il mio idolo. Voglio essere il migliore"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Solo Cristiano Ronaldo era riuscito a muovere una folla maggiore nel giorno della sua presentazione. Eden Hazard ha portato 50.000 tifosi al Bernabeu; il Real vuole tornare a vincere dopo una stagione quasi anonima e Florentino Perez ha messo subito le cose in chiaro, acquistando a suon di milioni il belga, Jovic e Mendy. Hazard ha parlato così in conferenza stampa: "Sognavo questo momento fin da quando ero bambino, ho sempre tifato Real Madrid e poter essere qui e indossare questa maglia è un onore. Non vedo l'ora che cominci la stagione".

Un idolo come allenatore - "Tutti sanno che Zidane è stato il mio idolo e il fatto che sia l'allenatore del Real è sicuramente un fattore importante. Ma io volevo giocare qui da sempre. Quando giochi per il Real, l'obiettivo è vincere trofei, ottenere il massimo, fare la storia. Tutto è cominciato l'anno scorso, ma sono rimasto un altro anno al Chelsea e abbiamo vinto l'Europa League, disputando una grande stagione. Era il momento perfetto per firmare".

Niente numero 10 - "Ho parlato con Modric tramite Kovacic. Gli ho chiesto scherzosamente il numero 10, ma mi ha risposto di no. Ora dovrò usare un altro numero, ma non è importante, quello che conta è giocare con questa maglia. È il miglior club del mondo, sono felice di ritrovare anche Courtois. Cercherò di essere il miglior giocatore del mondo, è una sfida grandiosa".

Pallone d'Oro e Benzema - "Quest'anno lo ha vinto Luka Modric. Non so se è più facile vincerlo a Madrid, ma mi concentrerò sul collettivo. Se poi tutto va bene, perché no? È un pensiero, ma non mi ossessiona. Non sono un Galactico, ma cercherò di esserlo, per ora sono solo Eden Hazard. Benzema per me è il miglior centravanti del mondo, penso che mi renderà un giocatore migliore".

Rigori - "Quando giochi per il Real Madrid, non c'è una sola stella. Io sono nuovo giocatore e cercherò di dare il massimo. Rigori? Il capitano tira molto bene. Se dovesse chiedermi di farlo, ma credo che non succederà, li calcerò".