Higuain- Chelsea è un flop. Gol solo alle retrocesse, zero tiri al Liverpool

Annus horribilis per Gonzalo Higuain. E la prestazione di ieri pomeriggio ad Anfield fotografa il pieno declino di un centravanti ritenuto fra o i migliori interpreti al mondo nel ruolo.

In una partita decisiva anche per il destino dei Blues, in lotta per conquistare un posto per la prossima Champions League, il Pipita è stato lasciato in panchina per poi subentrare a partita in corso. 34 minuti per lui, quando il risultato era già di 2-0 per il Liverpool. Zero tiri in porta e la sensazione di essere fuori luogo.

Il pubblico, già disinnamorato da tempo di Maurizio Sarri, ha un motivo in più per prendersela col tecnico: quella di aver avallato l'acquisto del giocatore, che nella politica di mercato del club era fuori dai parametri per raggiunti limiti d'età. La classe assoluta del giocatore ha fatto chiudere un occhio alla dirigenza dei blues. Senza però essere ripagata dai fatti: in 10 presenze Higuain ha segnato solamente 3 reti, due delle quali contro l'Huddersfield, squadra retrocessa con largo anticipo e l'altra contro il Fulham, anch'esso già retrocesso.

L'argentino, con la cessione certa di Morata a gennaio poi avvenuta, era in ballottaggio con Krzystof Piatek del Genoa. Scelta ricaduta su Higuain per vari fattori: il riconosciuto status di stella, il rendimento eccezionale sotto la guida di Maurizio Sarri e l'azzardo di acquistare un giocatore come il polacco, brillante sì ma in sei mesi di Genoa e senza il curriculum del Pipita.

A oggi, indipendentemente dalla squalifica della FIFA, è improbabile vedere dalla prossima stagione Gonzalo Higuain ancora al Chelsea.