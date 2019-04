Bidone d'oro inglese: Fred precede tutti, Kepa e Mina nella flop-12

© foto di NewsPix/Image Sport

Qual è il Bidone d'oro della Premier League? In Inghilterra hanno risposto al quesito e stilato la lista dei dodici peggiori acquisti della stagione prossima alla conclusione. Il portale Theathleteshub.org ha 'premiato' Fred, brasiliano arrivato al Manchester United la scorsa estate per 52 milioni di sterline che ha giocato appena 24 volte tra tutte le competizioni per un totale di 1503' in campo con un solo gol all'attivo. Secondo posto per Andre-Frank Zambo Anguissa, 22enne mediano del Fulham acquistato dall'ex squadra di Claudio Ranieri per 22 milioni di sterline, al terzo posto si piazza Jack Wilshere che ha lasciato l'Arsenal a parametro zero per collezionare sei presenze in Premier col West Ham. Nella flop-12 c'è anche una vecchia conoscenza della Serie A: Joe Hart, portiere ex Manchester United che ha difeso i pali del Torino nel 2016-17. Spiccano, però, anche i nomi di Yerry Mina, Denis Suarez e Kepa Arrizabalaga, l'estremo difensore più pagato di sempre. Questa la classifica:

12° posto - Yerry Mina, all'Everton per 28 milioni di sterline

11° - Mohamed Elyounoussi, al Southampton per 16 milioni di sterline

10° - Denis Suarez, in prestito all'Arsenal dal Barcellona

9° - Kepa Arrizabalaga, acquistato dal Chelsea per 72 milioni di sterline

8° - Ben Gibson, al Burnley per 16 mln di sterline

7° - Adama Diakhaby, arrivato all'Huddersfield per 9 milioni di sterline

6° - Joe Hart, ingaggiato dal Burnley per 3,5 milioni di sterline

5° - Alireza Jahanbakhsh, acquistato dal Brighton per 17 mln di sterline

4° - Maxime Le Marchand, al Fulham per 30 mln di sterline insieme a Seri

3° - Jack Wilshere, arrivato a parametro zero al West Ham

2° - Andre-Frank Zambo Anguissa, al Fulham per 22 mln di sterline

1° - Fred, acquistato per 52 mln di sterline dal Manchester United