Non è una novità che il Salisburgo sia al comando nella Bundesliga austriaca, anche se in questo fine settimana l'armata targata Red Bull ha lasciato qualche punto per strada rispetto alla più diretta concorrente: al pari nella super-sfida dei salisburghesi con il LASK, ha infatti risposto con una vittoria il Wolfsberger, eurorivale della Roma, che permette di accorciare a quattro punti il gap in classifica.

Questi tutti i risultati dell'ottavo turno di Tipico Bundesliga :

Admira Wacker-St.Polten 1-1

Mattersburg-Sturm Graz 3-3

Tirol-Rapid Vienna 0-2

Austria Vienna-Altach 2-0

Hartberg-Wolfsberger 0-2

LASK Linz-RB Salisburgo 2-2