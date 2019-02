In Romania terzo stop consecutivo per la capolista Cluj che in casa contro l'Astra non va oltre il pareggio. Ne approfitta il Craiova di Devis Mangia che batte l'Hermannstadt, sorpassa l'FCSB al secondo posto e si avvicina alla vetta. Proprio l'ex Steaua Bucarest, ora terza, non va oltre lo 0-0 interno contro il Concordia penultimo in classifica.

Risultati della 24esima giornata:

Viitorul-Poli Iasi 0-1

FC Hermannstadt-Craiova 0-1

Cluj-Astra 1-1

Voluntari-Calarasi 0-0

Gaz Metan-Sepsi 0-1

Dinamo Bucarest-Botosani 1-2

Concordia-FCSB 0-0

La classifica:

Cluj 48

Craiova 45

FCSB 45

Astra 36

Sepsi 36

Botosani 35

Viitorul Constanta 34

Poli Iasi 34

FC Hermannstadt 29

Gaz Metan 29

Dinamo Bucarest 28

Calarasi 22

Concordia 18

Voluntari 17