© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Scozia il Celtic vince in casa del Kilmarnock e allunga ulteriormente sui Rangers, ora distanti 8 punti dopo il pareggio casalingo contro il ST. Johnstone. Restando in vetta, perde terreno l'Aberdeen che dopo il ko con i Rangers non va oltre il pari contro il St. Mirren. A metà classifica prosegue il magic moment del Motherwell, giunto alla sesta vittoria consecutiva in campionato.

I risultati della 26esima giornata:

Rangers-St. Johnstone 0-0

Livingston-Dundee FC 1-2

Hibernian-Hamilton 2-0

Aberdeen-St. Mirren 2-2

Motherwell-Hearts 2-1

Kilmarnock-Celtic 0-1

La classifica:

Celtic 60

Rangers 52

Aberdeen 47

Kilmarnock 46

Hearts 43

St. Johnstone 38

Motherwell 36

Hibernian 35

Livingston 31

Dundee Fc 18

Hamilton 18

St. Mirren 13