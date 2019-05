Chi vuol esser Bundesliga?: folle corsa in Zweite, ko tutte le big

© foto di Imago/Image Sport

Un punto. Un solo punto. Che poi è solo questione di matematica, perché il Colonia, che stasera gioca il posticipo contro il Greuther Furth, ha sei punti di vantaggio sulle terze in classifica ma una differenza reti in positivo oggi di +35. E' a 59, secondo il Paderborn a 54 (+25 di differenza reti), poi Union Berlino e Amburgo (53 punti, rispettivamente +18 e +3 di differenza tra gol fatti e gol subiti).

Chi vuol essere Bundesliga? Quello del Colonia è un ritorno che sembra soltanto questione di ore. Però le Geißböcke nelle ultime quattro hanno pareggiato le prima due e perso le ultime due. Incredibile il dato dell'ultima giornata delle prime otto in classifica: il Paderborn, secondo, ha perso contro l'Arminia Bielefeld, ora nono. L'Union Berlino, tre pareggi e una vittoria prima del Darmstadt, ora decimo, ha perso 2-1. Quella dell'Amburgo è una crisi folle: terza sconfitta nelle ultime cinque, le altre due sono pareggi. Stavolta 3-0 in casa dell'Ingolstadt che era penultimo. Poi l'Heidenheim: è quinto a 49 ma ha perso, terza nelle ultime cinque, 2-3 in casa contro il Sandhausen che è quartultimo. Sesto posto, St.Pauli: terza sconfitta nelle ultime cinque partite, stavolta 2-1 in casa della Dinamo Dresda, tredicesima. Ha perso addirittura la terza di fila il Kiel, settimo a quarantasei punti, addirittura 2-0 in casa contro il Duisburg che è ultimo ma che adesso spera di salvarsi. Secondo ko di fila pure per l'ottava in classifca, il Regensburg, 1-3 in casa contro l'Aue che è dodicesimo.