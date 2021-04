Germania, dalla prossima stagione niente più partite al lunedì per Bundes e Zweite

La Germania ha deciso: niente più partite al lunedì sera in Bundesliga e ZweiteLiga dalla prossima stagione e fino al 2024/25. Lo ha comunicato la Federcalcio tedesca dopo il nuovo accordo con le tv per le prossime tre stagioni. Una piccola vittoria per i tifosi, specialmente gli ultras, che da tempo contestavano la gara del lunedì, giorno che rendeva più difficile poter assistere dal vivo – specialmente in trasferta – alla gara della propria squadra.

Si tratta della novità più rilevante anche se non si tratta dell’unica visto che verranno cambiate anche altri orari con la gara delle domenica sera che sarà anticipata di mezzora e si giocherà alle 17:30 anziché alle 18:00 come successo finora e l’introduzione dello slot delle 19:30 della domenica che sarà occupato per dieci volte nel corso della stagione.