El Confidencial - Bale giocava a golf mentre il Real perdeva col Tottenham

Clamorose rivelazioni sul conto di Gareth Bale, in teoria un esubero nella rosa del Real Madrid ma oggi più che altro un oggetto del mistero, per quanto riguarda soprattutto il suo futuro. Secondo quanto afferma El Confidencial, infatti, l'attaccante gallese era a giocare a golf - e più precisamente a Boadilla, nei pressi di Madrid - mentre la sua squadra perdeva l'ennesima amichevole pre-stagionale, ieri pomeriggio contro il Tottenham, peraltro sua ex squadra. Bale non era partito alla volta della Baviera perché, come ammesso dallo stesso Zidane, non era in forma.