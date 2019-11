Emery esonerato: da Klopp a Mourinho, le reazioni dei colleghi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esonero di Unai Emery è stato accolto con grande tristezza da molti suoi colleghi. Steven Gerrard, leggenda dei Reds e attuale tecnico dei Rangers, ha detto che "i licenziamenti sono la realtà brutale dei manager. Questo è il mondo in cui lavoriamo, sappiamo che possiamo perdere il lavoro". Anche José Mourinho, da poco subentrato sulla panchina del Tottenham al posto di Pochettino, ha affrontato l'argomento: "Queste notizie sono sempre triste. Quando ero bambino e mio padre fu esonerato, ho avvertito la sua solitudine. Non c'è un licenziamento di cui io possa essere contento, ma questa è la vita. Unai è un allenatore fantastico: ora potrà riposarsi e aspettare un altro grande club. Si rimetterà in carreggiata, quindi gli dico di non fare drammi. Io all'Arsenal? Non è successo, sono felice qui e non ho nemmeno pensato alla possibilità di andare in un altro posto".

Gli ha fatto eco Jurgen Klopp: "Ho visto la notizia stamattina e sono rimasto sorpreso. Questo è il mondo del calcio; non ho idea di cosa sia successo esattamente, ma ovviamente qualcuno non era contento. Questa è la nostra vita nel momento in cui firmi un contratto. Auguro a Emery il meglio: è un manager eccezionale e lo ha sempre dimostrato".