© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 sul campo della Sampdoria e scala in quinta posizione con 22 punti, ma al Manchester City va ancora peggio: 1-3 ad Anfield nel big match col Liverpool e addirittura quarto posto a -9 dalla vetta. Vincono e convincono invece, tra le altre squadre del Gruppo C di Champions, la Dinamo Zagabria, 5-0 in trasferta al Rijeka e primato consolidato a +4 sull'Hajduk Spalato, e lo Shakhtar, 1-0 con la Dinamo Kiev e +12 in classifica sullo Zorya secondo.

I risultati del week-end dell'Atalanta e delle sue eurorivali:

Sampdoria-Atalanta 0-0

Liverpool-Manchester City 3-1

Shakhtar-Dinamo Kiev 1-0

Rijeka-Dinamo Zagabria 0-5