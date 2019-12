Il punto sulla Liga - Real Madrid e Barcellona appaiate in testa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo 15 giornate la Liga spagnola non ha ancora un padrone o forse ne ha addirittura due. Sono infatti Real Madrid e Barcellona a guidare la classifica appaiate in vetta a quota 31 punti. I ragazzi di Zidane vincono in trasferta contro l'Alaves per 2-1 grazie ai difensori Ramos e Carvajal. Il Barcellona però tiene il passo e nel big match di domenica sera contro l'Atletico Madrid vince 1-0 grazie al solito Leo Messi. Partita che i colchoneros dominano per larghi tratti ma trovano un Ter Stegen straordinario. Al terzo posto, a una sola lunghezza di distanza, resiste il Siviglia vittorio sul Leganes. A quota 26 Athletic Bilbao e Real Sociedad. I primi vittoriosi 2-0 contro il Granada, i secondi dominanti per 4-1 contro l'Eibar. Solo sesto l'Atletico di Simeone, falcidiato dagli infortuni e in cerca di un'identità dopo le dolorose cessioni estive. Finisce invece 0-0 l'anticipo del venerdì tra Celta Vigo e Real Valladolid. Vittoria esterna invece per il Real Betis, che trova il colpaccio per 1-2 sul campo del Maiorca. Vittorioso al Mestalla invece il Valencia, che supera per 2-1 il Villarreal. Getafe a valanga e a ridosso della zona Europa: 4-0 Levante e Atletico Madrid nel mirino. Sempre più giù invece l'Espanyol, sconfitto in casa per 4-2 dall'Osasuna. La salvezza a oggi dista 5 punti.

I risultati della 15° giornata

Celta Vigo-Real Valladolid 0-0

Alavés-Real Madrid 1-2

Real Sociedad-Eibar 4-1

Maiorca-Real Betis 1-2

Valencia-Villarreal 2-1

Siviglia-Leganés 1-0

Athletic Bilbao-Granada 2-0

Espanyol-Osasuna 2-4

Getafe-Levante 4-0

Atlético Madrid-Barcellona 0-1

La classifica dopo la 15° giornata

Barcellona* e Real Madrid* 31, Siviglia 30, Real Sociedad e Athletic Bilbao 26, Atletico Madrid 25, Getafe 24, Valencia 23, Osasuna 22, Granada 21, Levante 20, Real Betis 19, Villarreal, Alaves e Real Valladolid 18, Eibar 15, Maiorca 14, Celta Vigo 13, Espanyol 9 e Leganes 6.



* una partita in meno