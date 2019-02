L'Equipe e l'intervista a Ribery: "L'ora della verità"

© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista a Frank Ribery dal titolo: "L'ora della verità". L'attaccante francese del Bayern Monaco ha dichiarato: "Per la finale della Francia contro la Croazia ero a Parigi e sono stato molto orgoglioso per il mio paese. Il Pallone d'Oro? Ancora oggi penso che me lo sarei meritato. Non ho mai digerito il fatto di non averlo vinto".